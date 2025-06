La Coeur de Bretagne rando et cyclo rue de Narvik Malestroit 6 juillet 2025 08:30

La Coeur de Bretagne rando et cyclo rue de Narvik Complexe sportif de Malestroit Malestroit Morbihan

Début : 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

La Cœur de Bretagne est une manifestation sportive regroupant épreuves cyclo-sportives, randonnées cyclistes et pédestres.

Elle a lieu, depuis sa création en 2006, le premier dimanche de juillet à Malestroit ( Petite cité de caractère dans le Morbihan).

Cette manifestation est organisée par le Club Cyclo du Pays de Malestroit et la Société cycliste de Malestroit, club affilié à la Fédération Française de Cyclisme. Par delà son aspect sportif et festif, sa vocation première est d’œuvrer en faveur de l’AUTISME. Comme chaque année tous les fonds recueillis seront reversés intégralement à des associations locales accueillant des jeunes autistes.

La Cœur de Bretagne 2025 19ème édition dimanche 6 juillet 2025

– deux épreuves cyclosportives chronométrées de 135 km et 102 km

– une rando cycliste de 102 km

– une rando cycliste conviviale de 67 km

– deux randonnées pédestres de 10 km et 16 km

– un service de restauration

Cette année les 2 parcours de 102 km et 135 km emprunteront la célèbre Côte de Cadoudal à Plumelec.

inscriptions en ligne ou sur bulletin à télécharger sur le site https://lacoeurdebretagne.org/edition-2025/ .

rue de Narvik Complexe sportif de Malestroit

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 47 10 20

