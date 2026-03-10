La colère de Lô Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

La colère de Lô

Du mardi 21 au mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h30.

Séance à 14h30 et à 16h30 le 21 et le 22 avril. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21

Théâtre d’ombre pour un spectacle jeune public avec la compagnie L’ombrine et le fantascope.Familles

Les arbres, c’est pratique, ça ne change pas de place . C’est ce que se dit Lô, un petit bonhomme tranquille dont le plus grand plaisir est de voir sortir de terre les jeunes pousses, jusqu’au jour où…



Piqué au vif par une ortie qui vient de sortir de terre, Lô va partir sur le chemin pour apprendre à connaître et à apprivoiser la nouvelle émotion qui envahit son jeune cœur.



Il rencontrera plusieurs animaux qui lui renverront son émotion, chacun à leur façon.



Adaptation du livre Va de Suzy Chic et Manique Touvay .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

Shadow theater for a show for young audiences with the L’ombrine et le fantascope company.

L’événement La colère de Lô Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille