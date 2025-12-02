La collaboration, quels héritages ? Quels héritiers ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

« C’est dans l’honneur et pour maintenir l’unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d’une activité constructive du nouvel ordre européen, que j’entre aujourd’hui dans la voie de la collaboration (…) Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d’agression. Elle doit comporter un eﬀort patient et conﬁant.» Le 30 octobre 1940, quelques jours après son entretien à Montoire avec Hitler, Pétain engageait la France dans la voie de la collaboration. Jusqu’à la Libération, le régime de Vichy maintint cette orientation, des raﬂes antisémites à la création du STO ou de la Milice.

L’histoire de la collaboration a fait l’objet de très nombreux travaux. Cependant, une mémoire de la réhabilitation de Vichy a toujours fonctionné. Présente dès l’immédiat après-guerre, elle connaît des rebonds évidents.

Mais la mémoire d’une période tient aussi au devenir de ceux qui l’ont vécue. Entre répression, exil, adaptation opportuniste, désengagement ou militantisme « national », les itinéraires des anciens « collabos » sont variés et seront examinés.

Mardi 2 décembre : LAURENT JOLY, historien, Mémoire et histoire du régime de Vichy : quels enjeux ?

Mardi 9 décembre : BÉNÉDICTE VERGEZ-CHAIGNON, historienne, Que sont les collabos devenus ?

Deux conférences sur le thème de la collaboration, quels héritages ? Quels héritiers ?

Du mardi 02 décembre 2025 au mardi 09 décembre 2025 :

mardi

de 19h30 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 76, rue Daguerre 75014 Paris

