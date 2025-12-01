Pour la 17e édition de la campagne « Bébés Restos du Cœur », la Ville de Paris s’engage aux côtés des Restos du Cœur et de la société Sodexo, pour aider les familles dans le besoin.

Les

produits collectés sont :

des vêtements d’hiver

neufs ou en très bon état de 0 à 7 ans : Chaussettes, collants, bodies, pyjamas,

polaires, pantalons, robes, pulls, chemises, turbulettes, blousons,

manteaux, doudounes, chaussures de 16 à 30 ;

de l’hygiène : couches, shampoing, gel lavant bébé, lait de toilette,

savon, coton, crème pour le change, sérum physiologique ;

de la puériculture

: porte-bébés, robot

cuiseur bébé, biberons neufs, chauffe-biberons et poussettes ;

Tout autre produit ne pourra malheureusement pas être collecté.

L’association « Les Restos du Cœur » a créé dans les années 1990 une structure spécifiquement adaptée aux jeunes enfants et à leurs parents : Les Restos Bébés du Cœur. En plus des distributions organisées par les Restos du Cœur, les Restos Bébés du Cœur proposent aux familles les plus en difficulté une aide personnalisée : puériculture, santé, alimentation, relation avec les services sociaux, administratifs et juridiques, ainsi que régulièrement des vêtements et produits d’hygiène.

La collecte a pour objectif d’apporter une aide matérielle aux centres parisiens des Restos du Cœur dans lesquels sont inscrits 3 000 enfants, de la naissance à 18 mois.

La Ville de Paris apporte, comme chaque année, un soutien de dons de couches et laits infantiles.

À Paris, huit centres d’activités et de distribution alimentaire des Restaurants du Cœur distribuent de la nourriture (lait, petits pots), des couches et occasionnellement des vêtements et des produits d’hygiène :

18, rue Boy-Zelenski (10 e )

) 3-5, impasse Cesselin (11 e )

) 4, rue Jean-Sébastien Bach (13e)

20, rue Julia Bartet (14 e )

) 17, rue d’Alleray (15 e )

) 124, rue des Poissonniers (18 e )

) 7-15, avenue de la Porte de la Chapelle (18 e )

) 24, rue du Soleil (20e)

En outre, cinq Restos bébés proposent aux familles les plus en difficulté une aide personnalisée (sur inscription) : puériculture, santé, alimentation, relation avec les services sociaux, administratifs et juridiques, ainsi que régulièrement des vêtements et produits d’hygiène.

Bilan de l’opération Restos Bébés du Cœur en 2024 : Grâce à la générosité des donateurs, la campagne de décembre 2024 a permis de collecter plus de 6000 kg de dons.

La collecte des « Restos Bébés du Cœur » démarre le lundi 1er décembre dans les mairies d’arrondissement, les centres de PMI et les crèches parisiennes participant à l’opération. Vous pouvez aider les Restos du Cœur jusqu’au vendredi 5 ou samedi 6 décembre selon les arrondissements, en apportant des produits d’hygiène, du matériel de puériculture et des vêtements pour enfants.

Du lundi 01 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

Du lundi 01 décembre 2025 au vendredi 05 décembre 2025 :

Tout public.

Date(s) :