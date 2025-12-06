La collection du mois à la Micro-Folie Ile de France La Micro-Folie Surgères
La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-20
2025-12-06
Venez découvrir la nouvelle collection du mois dédiée à l’Ile-de-France.
La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Come and discover the new collection of the month dedicated to Ile-de-France.
German :
Entdecken Sie die neue Kollektion des Monats, die der Region Ile-de-France gewidmet ist.
Italiano :
Venite a scoprire la nuova collezione di questo mese dedicata alla regione dell’Ile-de-France.
Espanol :
Venga a descubrir la nueva colección de este mes dedicada a la región de Île-de-France.
