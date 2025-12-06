La collection du mois à la Micro-Folie Ile de France La Micro-Folie Surgères

La collection du mois à la Micro-Folie Ile de France

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-20

2025-12-06

Venez découvrir la nouvelle collection du mois dédiée à l’Ile-de-France.

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Come and discover the new collection of the month dedicated to Ile-de-France.

German :

Entdecken Sie die neue Kollektion des Monats, die der Region Ile-de-France gewidmet ist.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova collezione di questo mese dedicata alla regione dell’Ile-de-France.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva colección de este mes dedicada a la región de Île-de-France.

