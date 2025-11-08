La collection du mois à la Micro-Folie Paris La Micro-Folie Surgères

La collection du mois à la Micro-Folie Paris

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-22

Venez découvrir la nouvelle collection du mois dédiée à Paris. Cette collection de plus de 500 œuvres pluridisciplinaires vous invite à découvrir l’émulation artistique parisienne à travers les âges.

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Come and discover this month’s new collection dedicated to Paris. This collection of over 500 multidisciplinary works invites you to discover Parisian artistic emulation through the ages.

German :

Entdecken Sie die neue Kollektion des Monats, die Paris gewidmet ist. Diese Sammlung von über 500 multidisziplinären Werken lädt Sie dazu ein, die künstlerische Emulation von Paris im Laufe der Zeit zu entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova collezione di questo mese dedicata a Parigi. Questa collezione di oltre 500 opere multidisciplinari vi invita a scoprire l’emulazione artistica parigina attraverso i secoli.

Espanol :

Venga a descubrir este mes la nueva colección dedicada a París. Esta colección de más de 500 obras multidisciplinares le invita a descubrir la emulación artística parisina a través de los tiempos.

