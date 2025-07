La collection du mois à la Micro-Folie Union Européenne La Micro-Folie Surgères

Venez découvrir la nouvelle collection du mois dédiée à l’Union Européenne. Cette collection vous propose un voyage à travers plus de 500 œuvres pluridisciplinaires allant de l’Antiquité jusqu’à nos jours et provenant des 27 États membres.

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Come and discover this month’s new collection dedicated to the European Union. This collection takes you on a journey through more than 500 multidisciplinary works from antiquity to the present day, from all 27 member states.

German :

Entdecken Sie die neue Kollektion des Monats, die der Europäischen Union gewidmet ist. Diese Sammlung bietet Ihnen eine Reise durch mehr als 500 multidisziplinäre Werke von der Antike bis zur Gegenwart aus den 27 Mitgliedsstaaten.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova collezione di questo mese dedicata all’Unione Europea. Questa collezione vi accompagna in un viaggio attraverso più di 500 opere multidisciplinari dall’antichità ai giorni nostri, provenienti da tutti i 27 Stati membri.

Espanol :

Venga a descubrir este mes la nueva colección dedicada a la Unión Europea. Esta colección le lleva de viaje a través de más de 500 obras multidisciplinares desde la Antigüedad hasta nuestros días, procedentes de los 27 Estados miembros.

