La collection musique à la Micro Folie Vallée du Thouet – Saint-Loup-Lamairé, 4 juin 2025 07:00, Saint-Loup-Lamairé.

Deux-Sèvres

La collection musique à la Micro Folie Vallée du Thouet 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Découvrez une sélection musicale éclectique proposée par la médiatrice un voyage sonore entre instruments du monde, extraits de concerts et styles variés, à explorer librement sur nos tablettes interactives. Visible librement lors des horaires d’ouverture de 14 h à 17 h les mercredis et vendredis et de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h le samedi. De nombreuses animations sont proposées en juin sur la thématique de la musique dans l’art, retrouvez le programme complet dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Gratuit. .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

