La collection True Crime Médiathèque Jacques Demy Nantes

La collection True Crime Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 12 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Table ronde autour de la collection True Crime des éditions 10/18 en partenariat avec le magazine Society, avec les auteurs Thibault Raisse et David A. Cassan et la co-directrice de la collection Elsa DelachairNous sommes tous fascinés par les faits divers, et la littérature s’est emparée avec bonheur de cette attraction. Le fait divers inspire les auteurs contemporains et éveille la curiosité des lecteurs. Par quel mécanisme ? Qu’est-ce qui nous plaît tant dans ces affaires ? Thibaut Raisse, à qui l’on doit l’enquête consacrée à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès pour Society, David A. Cassan qui publie ses opus dans cette collection, et Elsa Delachair tenteront d’y répondre.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de la collection True Crime avec la librairie Durance

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/