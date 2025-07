La collégiale Saint-Hippolyte Place des Déportés Poligny

La collégiale Saint-Hippolyte Place des Déportés Poligny mercredi 16 juillet 2025.

La collégiale Saint-Hippolyte

Place des Déportés Office de Tourisme Poligny Jura

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 15:30:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

La Collégiale Saint Hippolyte est construite à partir de 1415, en même que le couvent des Clarisses juste derrière. Elle renferme une très belle collection de statues bourguignonnes du 15e siècle.

L’église renferme une très belle collection de statues bourguignonnes du XVè siècle (Education de la Vierge, Saint Jacques, une Vierge du Fondateur) de sculpteurs réputés comme Claus de Werve . Certaines de ces statues sont des copies, les originales pouvant être exposées au Louvre ou au Metropolitain Museum of Art ( MET) de New York. L’histoire de la Vierge et l’Enfant est d’ailleurs intéressante à découvrir.

La collégiale abrite aussi deux orgues Cavaillé-Coll qui se font face, un retable de la Passion du XVe siècle et un calvaire sur une poutre de gloire. L’Histoire de Poligny est en partie retracée à l’intérieur grâce aux nombreux vitraux réalisés par Lucien Bégule lui même ou son atelier. Ils datent du XIXe siècle. Le vitrail remarquable du retour des reliques de Sainte Colette fait partie de ceux qui décrivent la vie de cette Sainte si importante pour les Polinois.

Au delà de la découverte de l’architecture d’un style épuré et sobre, la Collégiale mérite une visite aussi pour son mobilier.

Sur réservation. Rendez-vous 10 minutes avant la visite à l’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Durée 1h. .

Place des Déportés Office de Tourisme Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

