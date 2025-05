La collégiale Saint-Sauveur et les papes – Rue Saint Sauveur Grignan, 31 mai 2025 07:00, Grignan.

Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

La visite guidée présentera la collégiale Saint-Sauveur et les liens particuliers qui l’unissent aux papes de la Renaissance. Une visite guidée Planète Guides.

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

The guided tour will present the Saint-Sauveur collegiate church and its special links with the Renaissance popes. A Planète Guides guided tour.

German :

Die Führung stellt die Stiftskirche Saint-Sauveur und ihre besondere Verbindung zu den Päpsten der Renaissance vor. Eine Führung von Planète Guides.

Italiano :

La visita guidata si concentra sulla collegiata di Saint-Sauveur e sui legami speciali che la legano ai papi del Rinascimento. Una visita guidata dalle Guide Planète.

Espanol :

La visita guiada se centrará en la colegiata de Saint-Sauveur y los vínculos particulares que la unen a los papas del Renacimiento. Una visita guiada por Planète Guides.

