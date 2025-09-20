La Collègiale St Médard aux J.E.P. Saugues
La Collègiale St Médard aux J.E.P.
place Francois Fabre Saugues Haute-Loire
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Ouverture de la Collègiale St Médard aux Journées Européennes du Patrimoine.
accueil@saugues.fr
English :
Collégiale St Médard opens its doors for the European Heritage Days.
German :
Öffnung der Stiftskirche St Médard für die Europäischen Tage des Kulturerbes.
Italiano :
Apertura della Collégiale St Médard per le Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Inauguración de la Collégiale St Médard con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
