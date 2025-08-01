La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques » Angers
La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques » Angers vendredi 29 août 2025.
La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques »
23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Et si, au lieu de jouer une partie autour d’une table à la maison, vous donniez une autre dimension à vos soirées jeux de société?
Le temps d’une ou plusieurs sessions, la Collégiale devient le théâtre d’une adaptation de jeux célèbres grandeur nature. .
23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques » Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers