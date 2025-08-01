La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques » Angers

La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques » Angers vendredi 29 août 2025.

La Collégiale sur un plateau « Chasseurs de Reliques »

23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Et si, au lieu de jouer une partie autour d’une table à la maison, vous donniez une autre dimension à vos soirées jeux de société?

Le temps d’une ou plusieurs sessions, la Collégiale devient le théâtre d’une adaptation de jeux célèbres grandeur nature. .

23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

