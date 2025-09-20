La colline Consolat Lycée Saint Exupéry et colline Consolat Marseille

La colline Consolat Samedi 20 septembre, 09h30 Lycée Saint Exupéry et colline Consolat Bouches-du-Rhône

Jauge limite à 25 personnes. Pas de difficulté particulières dans la marche mais non accessible aux poussettes et PMR

Balade sur la colline Consolat dominant le bassin de Séon

Quand une brève balade du lycée St Exupéry au promontoire du cap Janet rencontre une histoire millénaire.

Des premiers hommes aux cités des quartiers nord, en passant par l’époque romaine et ses tuiles;

De l’époque des bastides et des balades bourgeoises à l’arrivée de l’eau de la Durance à Marseille;

De l’occupation allemande à la dernière bataille de libération de Marseille (la bataille de Foresta);

Des premiers squats en France aux cités des quartiers Nord en passant par les cités jardins.

Des lieux et des hommes connus dans le monde entier sont nés et ont prospérés sur cette colline.

C’est aussi la plus belle histoire d’amour la plus tragique aussi, et des anecdotes les plus surprenantes comme la visite impromptue de grands chefs d’états.

Un enfant du quartier, Marc Mehdi Amar, vous guidera avec passion sur les traces de son enfance sans formalisme ni mal de tête, rendant au passage un hommage à Lucienne Brun et son magnifique ouvrage sur le bassin de Séon intitulé Sur les traces de nos pas.

Fin de la balade au Cap Janet, possiblité de poursuivre la journée avec un pique-nique et la balade du Chemin des bestiaux.

Lycée Saint Exupéry et colline Consolat 529 chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille, Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Terminus du Bus 70 ou B2

Journées européennes du patrimoine 2025

Marc Amar