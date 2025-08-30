La Colline des Arts Mulhouse

Le Lerchenberg vous invite à célébrer la fin de l’été sous le signe de l’art et de la convivialité avec La Colline des Arts, un festival d’arts visuels et graphiques en plein air. Sous les tilleuls, vous déambulerez parmi les œuvres d’artistes passionnés, découvrirez leurs techniques lors de démonstrations en direct, et profiterez de nombreuses animations tout au long du week-end. Une buvette avec petite restauration vous attend sur place, pensez à réserver en ligne.

Pour cette 4e édition, le parc du Lerchenberg se transformera en galerie à ciel ouvert, à la manière de la célèbre Place du Tertre à Montmartre. Sous les tilleuls, vous déambulerez parmi les œuvres d’artistes passionnés, découvrirez leurs techniques lors de démonstrations en direct, et profiterez de nombreuses animations tout au long du week-end.

Cette édition se tiendra sous le parrainage des artistes Paul Béranger et Geneviève Dolle, une belle reconnaissance pour cette manifestation qui prend racine d’année en année sur cette colline arborée.

Temps forts du programme

– Initiation au yoga avec l’association Sahaja Yoga Mulhouse samedi à 15h, dimanche à 14h30

– Shooting photo avec Thomas Wagner (Empreintes) samedi de 14h à 19h

– Atelier de peinture avec Agnès Zanuttini samedi à 17h

– Ambiance musicale musette avec Le 2 de Caro dimanche de 10h à 16h

Et pour prolonger l’expérience, une buvette avec petite restauration vous attend sur place bouchées à la reine maison, barbecue, frites, et une sélection de douceurs faites maison. Pensez à réserver en ligne.

Vous aimez pâtisser ? N’hésitez pas à offrir un gâteau à l’association vos créations viendront étoffer le stand des desserts, pour le plus grand plaisir des gourmands.

Et si le soleil n’était pas au rendez-vous, ne vous inquiétez pas le festival se poursuivra dans les nouveaux locaux du Lerchenberg, prêts à accueillir les visiteurs à l’abri.

Laissez-vous séduire par la magie de l’art en plein air, la beauté du lieu et la chaleur des rencontres. Nous serons ravis de vous y retrouver ! 0 .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

English :

The Lerchenberg invites you to celebrate the end of summer with art and conviviality at La Colline des Arts, an open-air festival of visual and graphic arts. Under the linden trees, you can wander among the works of passionate artists, discover their techniques during live demonstrations, and enjoy a wide range of entertainment throughout the weekend. A refreshment stall with snacks awaits you on site, so don’t forget to book online.

German :

Der Lerchenberg lädt Sie ein, das Ende des Sommers im Zeichen der Kunst und der Geselligkeit mit La Colline des Arts, einem Open-Air-Festival für visuelle und grafische Kunst, zu feiern. Unter den Linden können Sie zwischen den Werken leidenschaftlicher Künstler flanieren, ihre Techniken bei Live-Vorführungen kennenlernen und das ganze Wochenende über von zahlreichen Veranstaltungen profitieren. Ein Imbiss mit kleinen Speisen erwartet Sie vor Ort, denken Sie daran, online zu reservieren.

Italiano :

Il Lerchenberg vi invita a festeggiare la fine dell’estate con arte e convivialità a La Colline des Arts, un festival all’aperto di arti visive e grafiche. Sotto i tigli, potrete passeggiare tra le opere di artisti appassionati, scoprire le loro tecniche durante le dimostrazioni dal vivo e godere di una serie di intrattenimenti per tutto il fine settimana. In loco sarà presente un punto di ristoro con spuntini, quindi non dimenticate di prenotare online.

Espanol :

El Lerchenberg le invita a celebrar el final del verano con arte y convivencia en La Colline des Arts, un festival al aire libre de artes visuales y gráficas. Bajo los tilos, podrá pasear entre las obras de artistas apasionados, descubrir sus técnicas durante demostraciones en directo y disfrutar de numerosas animaciones durante todo el fin de semana. Habrá un bar con tentempiés in situ, así que no olvide reservar en línea.

