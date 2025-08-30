La Colline des Arts Lerchenberg Mulhouse

Pour embellir de belle façon sa colline arborée, **le Lerchenberg** pérennise ses manifestations culturelles et artistiques et vous propose de profiter à nouveau du festival **La Colline des Arts**, une **exposition d’arts en plein air**, le week-end du **30 et 31 août**.

La Colline des Arts aura lieu **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, le **samedi 30 août de 14h à 19h** et le **dimanche 31 août de 10h à 17h**.

Il s’agira de la **4e édition** de ce **festival d’arts visuels et graphiques**, qui se déroulera sous les tilleuls du parc du Lerchenberg, dans une ambiance conviviale dans l’esprit de la Place des Tertres à la butte Montmartre.

Nous avons l’honneur d’organiser cette édition de notre exposition sous **le parrainage des artistes Paul Béranger et Geneviève Dolle**.

Certains artistes proposerons des **démonstrations en direct** et vous pourrez également profiter d’**animations autour de l’art** tout au long du week-end.

En cas d’intempéries, vous pourrez découvrir les nouveaux locaux du Lerchenberg où le festival sera abrité.

Vous pourrez bien entendu profiter d’une **buvette avec restauration** tout au long du festival, entre de **délicieuses bouchées à la reine maison, barbecue et frites**, pour vous restaurer tout en profitant des œuvres et animations.

Les repas peuvent être réservés en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/la-colline-des-arts-1](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/la-colline-des-arts-1)

Si vous avez l’âme pâtissière, **n’hésitez pas à confectionner des gâteaux** en tous genres à en faire don à notre association pour étoffer le stand des desserts de la manifestation. Nous vous remercions par avance pour votre générosité.

Retrouvez le **programme des animations du week-end** :

– samedi à 15h et dimanche à 14h30 : **Initiation au yoga** avec l’association Sahaja Yoga Mulhouse

– samedi de 14h à 19h : **Shooting photo** avec Thomas Wagner de l’association Empreintes

– samedi à 17h : **Atelier de peinture** avec Agnès Zanuttini

– dimanche de 10h à 16h : **Duo musical musette** avec « Le 2 de Caro »

Nous aurons grand plaisir à vous y retrouver sous le signe de l’été pour célébrer l’art et la culture !

Entrée libre

Renseignements et inscription ateliers : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin