La colline où rugissent les lionnes Théâtre de l’Arche Tréguier

La colline où rugissent les lionnes

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête d’indépendance, rien ne pourra les arrêter le temps est venu de laisser rugir les lionnes.

De Luàna Bajrami.

Drame Kosovo 2021 1h23 VOst

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2021, le premier long métrage de Luàna Bajrami est un hommage poétique, vibrant et sensuel au Kosovo, son pays d’origine, et une ode à la soif de liberté de sa jeunesse, incarnée ici par un trio de filles rageuses.

La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

