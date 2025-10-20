LA COLO À DANSER ! #octobre Centre d’animation Bordeaux Sud Bordeaux

inscription auprès de j.roine@lamanufacture-cdcn.org

du lun. 20 au ven. 24 octobre (9h30-16h30 sauf le mercredi, seulement le matin)

La Colo à danser est un stage de danse urbaine gratuit sur la 1ère semaine des vacances d’octobre, pour les jeunes de 11-17 ans du quartier de Carle-Vernet-Terres-Neuves et au-delà.

Partagez des moments de pratiques, de collectif et de créativité avec un programme pluridisciplinaire d’ateliers artistiques variés autour des cultures urbaines, accompagnés par des artistes danseur·euse·s et chorégraphes professionnel·le·s et des médiatrices de La Manufacture CDCN

Gratuit sur inscription, centre d’animation Bordeaux Sud (Bordeaux)

avec deux artistes intervenant·e·s : Louisiane Aumonier (danseuse interprète bordelaise) + interprète de la chorégraphe Anne N’Guyen (Cie par Terre)

+ d’infos auprès de Juliette Roiné : j.roine@lamanufacture-cdcn.org / 06 10 29 33 94

©Pierre Planchenault