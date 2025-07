La COLOC – de Thomas Raguet – 90mn – (2025) – en partenariat avec le CCAS Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie

La COLOC – de Thomas Raguet – 90mn – (2025) – en partenariat avec le CCAS Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie mercredi 8 octobre 2025.

La COLOC – de Thomas Raguet – 90mn – (2025) – en partenariat avec le CCAS Amphithéâtre d'Hallouvry Chantepie Mercredi 8 octobre, 20h00

Adhésion année 20.00€ pour 11 films, Adhésion découverte 5.00€ par séance, Carte SORTIR 2.50€, moins de 18 ans : gratuit.

.La Coloc suit pendant un an la mise en place et le quotidien d’une maison intergénérationnelle composée de seniors et de jeunes.

« La coloc » suit les aventures des habitants d’une maison pas comme les autres, à Orléans : une colocation entre deux générations que tout oppose. Daniel (63 ans), Sylvie (78 ans), Annie (67 ans), Yasmina (27 ans), Capucine (27 ans), et Julien (23 ans) partagent leur quotidien.

Malgré les années qui les séparent, ils apprennent à tisser un lien au-delà de leurs différences. Chacun doit faire preuve d’adaptabilité et d’ouverture d’esprit pour construire un quotidien épanouissant pour tous.

Cette colocation expérimente l’habitat partagé et solidaire. un film engagé et émouvant qui met en lumière les bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle entre jeunes et personnes âgées.

La projection sera suivie d’un échange.

le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine