La Colombie Ciné Nova Savenay
La Colombie Ciné Nova Savenay samedi 31 janvier 2026.
La Colombie
Ciné Nova 37 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-01-31
Dans le cadre du festival latino, la ville de Savenay s’associe au Ciné Nova et vous invite à découvrir la Colombie à travers une exposition. Voyagez au cœur de sa culture, son histoire, sa nature et ses coutumes.
Dans le hall du Ciné Nova, accès libre aux horaires d’ouverture. .
Ciné Nova 37 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Colombie Savenay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon