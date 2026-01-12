La Colombie Ciné Nova Savenay

La Colombie

Ciné Nova 37 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-15

2026-01-31

Dans le cadre du festival latino, la ville de Savenay s’associe au Ciné Nova et vous invite à découvrir la Colombie à travers une exposition. Voyagez au cœur de sa culture, son histoire, sa nature et ses coutumes.

Dans le hall du Ciné Nova, accès libre aux horaires d’ouverture. .

