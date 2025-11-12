La Colombie, un pays qui danse MPAA/Saint-Germain Paris
La Colombie, un pays qui danse MPAA/Saint-Germain Paris mercredi 12 novembre 2025.
Plongez au cœur d’une célébration haute en couleur avec Colombie, un pays qui danse, une œuvre vibrante qui met en scène l’histoire du Carnaval de Barranquilla, le deuxième plus grand carnaval d’Amérique latine.
Né
au lendemain de la Guerre des Mille Jours (1899–1902), un conflit
sanglant opposant les partis libéral et conservateur, le carnaval
devient un symbole de paix et de renaissance. C’est le général Heriberto
Vengoechea qui, en 1903, initie la toute première Batalla de Flores
(Bataille des Fleurs), un défilé festif et pacifique marquant le retour
des célébrations populaires à Barranquilla. Ce geste fondateur est
aujourd’hui encore au cœur du carnaval.
Imprégné des traditions
chrétiennes importées par les colons espagnols, le carnaval s’est
enrichi au fil du temps des rythmes africains des esclaves et des
symboles des cultures autochtones. Ce métissage unique a donné naissance
à une fête spectaculaire, reflet de la richesse et de la diversité
culturelle de la côte caraïbe colombienne.
Dans cette œuvre, vous
rencontrerez les figures emblématiques du carnaval : la malicieuse
Marimonda, le mystérieux Garabato, les énergiques Congo, ou encore la
Negrita Puloy, véritable icône populaire. Chacune incarne une facette de
cette tradition vivante, joyeuse et engagée.
Laissez-vous
emporter par les couleurs, les rythmes et l’esprit de fête. Venez
découvrir une Colombie qui danse, qui raconte et qui unit !
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Un carnaval, une histoire, une explosion de culture !
Le mercredi 12 novembre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).
Tout public.
MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs