La Colombie, un pays qui danse MPAA/Saint-Germain Paris

Plongez au cœur d’une célébration haute en couleur avec Colombie, un pays qui danse, une œuvre vibrante qui met en scène l’histoire du Carnaval de Barranquilla, le deuxième plus grand carnaval d’Amérique latine.

Né

au lendemain de la Guerre des Mille Jours (1899–1902), un conflit

sanglant opposant les partis libéral et conservateur, le carnaval

devient un symbole de paix et de renaissance. C’est le général Heriberto

Vengoechea qui, en 1903, initie la toute première Batalla de Flores

(Bataille des Fleurs), un défilé festif et pacifique marquant le retour

des célébrations populaires à Barranquilla. Ce geste fondateur est

aujourd’hui encore au cœur du carnaval.

Imprégné des traditions

chrétiennes importées par les colons espagnols, le carnaval s’est

enrichi au fil du temps des rythmes africains des esclaves et des

symboles des cultures autochtones. Ce métissage unique a donné naissance

à une fête spectaculaire, reflet de la richesse et de la diversité

culturelle de la côte caraïbe colombienne.

Dans cette œuvre, vous

rencontrerez les figures emblématiques du carnaval : la malicieuse

Marimonda, le mystérieux Garabato, les énergiques Congo, ou encore la

Negrita Puloy, véritable icône populaire. Chacune incarne une facette de

cette tradition vivante, joyeuse et engagée.

Laissez-vous

emporter par les couleurs, les rythmes et l’esprit de fête. Venez

découvrir une Colombie qui danse, qui raconte et qui unit !

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Un carnaval, une histoire, une explosion de culture !

