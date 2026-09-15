Informations pratiques

Béziers

LA COLONIE ESPAGNOLE – MANUEL VZ : SILHOUETTES, LE CYCLE INVISIBLE DE LA VIE – FESTIVAL HORS CADRE

1 rue de la Vieille Citadelle Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

En noir et blanc, cette trilogie photographique révèle l’invisible et questionne notre regard sur les autres.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

En noir et blanc, cette trilogie photographique révèle l’invisible et questionne notre regard sur les autres.

Entrée libre. .

1 rue de la Vieille Citadelle Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : LA COLONIE ESPAGNOLE – MANUEL VZ : SILHOUETTES, LE CYCLE INVISIBLE DE LA VIE – FESTIVAL HORS CADRE

In black and white, this photographic trilogy reveals the invisible and challenges the way we see others.

L’événement LA COLONIE ESPAGNOLE – MANUEL VZ : SILHOUETTES, LE CYCLE INVISIBLE DE LA VIE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34