La Color Run des fêtes de l’automne Biscarrosse

Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

2025-10-18

En partenariat avec l’Amicale du Bisca Trail, venez participer à une course haute en couleurs et en bonne humeur !

Sur un tracé de 5kms, la Color Run est une course familiale et conviviale, accessible à tous, petits et grands.

À chaque étape, les participants sont aspergés de poudres colorées pour un moment festif et unique.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des Fêtes de l’Automne une journée détente à Biscarrosse-Plage pour partager en famille et entre amis.

Pas de chrono, pas de pression juste le plaisir de courir, marcher et rire ensemble dans une ambiance musicale et colorée ! Venez en blanc pour plus de couleur sur vous ! les fonds sont reversés intégralement à Octobre Rose.

‍♀️ Déroulé de la course

⏰ 15h échauffement

15h30 départ de la course

ℹ️ Bon à savoir

Réservation obligatoire

Prévoir un t-shirt blanc

Accessible aux enfants à partir de 6 ans .

Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

