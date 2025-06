La Color Run Ponote 4ème édition – Parc de Montredon Le Puy-en-Velay 28 juin 2025 07:00

Haute-Loire

La Color Run Ponote 4ème édition Parc de Montredon 47 route de Montredon Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez participer à la 4ème édition de la Color Run Ponote au Parc Montredon (à côté du Skatepark) au Puy-en-Velay. Rendez-vous incontournable pour le début de l’été.

Parc de Montredon 47 route de Montredon

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fitrunsports43@gmail.com

English :

Come and take part in the 4th edition of the Color Run Ponote at Parc Montredon (next to the Skatepark) in Le Puy-en-Velay. A not-to-be-missed event for the start of summer.

German :

Nehmen Sie an der 4. Ausgabe des Color Run Ponote im Parc Montredon (neben dem Skatepark) in Le Puy-en-Velay teil. Unumgänglicher Termin für den Sommeranfang.

Italiano :

Venite a partecipare alla 4ª Color Run Ponote al Parc Montredon (accanto allo Skatepark) di Le Puy-en-Velay. Un evento da non perdere all’inizio dell’estate.

Espanol :

Participe en la 4ª Color Run Ponote en el Parque Montredon (junto al Skatepark) de Le Puy-en-Velay. Una cita ineludible al comienzo del verano.

