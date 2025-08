La Color’Rade Stade municipal Moëlan-sur-Mer

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Participe à la Color’rade, la course colorée de la Virade à Moëlan-sur-Mer !

La Color’Rade, c’est la course colorée de la virade organisée par les Fit Kids et l’USM pour Vaincre la muvoviscidose.

2,5 km dès 4 ans, pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose.

RDV le 4 octobre à 16h au stade de foot pour un échauffement en musique, suivi d’une course festive et colorée !

Kit lunettes, bandeau et goûter inclus.

Couleurs 100 % naturelles ! .

Stade municipal Rue des Petites Salles Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 12 57 32 46

