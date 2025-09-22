La comédie de Picardie Insuline & Magnolia

80 Rue Charles de Gaulle Hirson Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

INSULINE & MAGNOLIA ENTRE PIQÛRES ET RENAISSANCE

A 15 ans, Stanislas apprend qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant. Entre les piqûres régulières, le régime alimentaire restreint et la peur qui rôde, l’avenir s’annonce contraint pour l’adolescent. Heureusement pour lui, sa rencontre avec Fleur sonne comme une renaissance. La jeune femme lui ouvre les portes de la poésie, du théâtre, et lui donne le goût de l’aventure.

Dans une écriture riche et sensible, Stanislas Roquette conte son histoire, sa confrontation avec la maladie, devenue secondaire, transcendée par la rencontre avec l’autre et la magie des mots.

INSULINE & MAGNOLIA ENTRE PIQÛRES ET RENAISSANCE

A 15 ans, Stanislas apprend qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant. Entre les piqûres régulières, le régime alimentaire restreint et la peur qui rôde, l’avenir s’annonce contraint pour l’adolescent. Heureusement pour lui, sa rencontre avec Fleur sonne comme une renaissance. La jeune femme lui ouvre les portes de la poésie, du théâtre, et lui donne le goût de l’aventure.

Dans une écriture riche et sensible, Stanislas Roquette conte son histoire, sa confrontation avec la maladie, devenue secondaire, transcendée par la rencontre avec l’autre et la magie des mots. .

80 Rue Charles de Gaulle Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 81 33

English :

INSULIN & MAGNOLIA: BETWEEN INJECTIONS AND REBIRTH

At the age of 15, Stanislas is diagnosed with insulin-dependent diabetes. Between the regular injections, the restricted diet and the fear that lurks, the future looks bleak for the teenager. Fortunately for him, his meeting with Fleur was like a rebirth. She opened the doors to poetry and theater, and gave him a taste for adventure.

In rich, sensitive writing, Stanislas Roquette tells his story, his confrontation with illness, which has become secondary, transcended by the encounter with others and the magic of words.

German :

INSULIN & MAGNOLIE: ZWISCHEN SPRITZEN UND WIEDERGEBURT

Mit 15 Jahren erfährt Stanislas, dass er an insulinabhängigem Diabetes leidet. Mit regelmäßigen Spritzen, einer eingeschränkten Diät und der Angst, die ihn umgibt, sieht die Zukunft für den Teenager eng aus. Zum Glück lernt er Fleur kennen, die ihm wie eine Wiedergeburt vorkommt. Sie öffnet ihm die Tür zur Poesie und zum Theater und weckt in ihm die Lust auf Abenteuer.

Stanislas Roquette erzählt in einem reichen und sensiblen Schreibstil seine Geschichte, seine Konfrontation mit der Krankheit, die zur Nebensache wird und durch die Begegnung mit anderen Menschen und die Magie der Worte transzendiert wird.

Italiano :

INSULINA E MAGNOLIA: TRA INIEZIONI E RINASCITA

All’età di 15 anni, a Stanislas viene diagnosticato un diabete insulino-dipendente. Tra iniezioni regolari, una dieta ristretta e la paura che lo perseguita, il futuro dell’adolescente si prospetta fosco. Fortunatamente per lui, l’incontro con Fleur è stato come una rinascita. Lei gli apre le porte della poesia e del teatro e gli fa provare il gusto dell’avventura.

Con una scrittura ricca e sensibile, Stanislas Roquette racconta la sua storia, il suo confronto con la malattia, diventata secondaria, trascesa dall’incontro con gli altri e dalla magia delle parole.

Espanol :

INSULINA Y MAGNOLIA: ENTRE INYECCIONES Y RENACIMIENTO

A los 15 años, a Stanislas le diagnostican diabetes insulinodependiente. Entre inyecciones regulares, una dieta restringida y el miedo al acecho, el futuro se presenta sombrío para el adolescente. Afortunadamente para él, conocer a Fleur fue como un renacimiento. Ella le abrió las puertas de la poesía y el teatro, y le dio el gusto por la aventura.

Con una escritura rica y sensible, Stanislas Roquette cuenta su historia, su enfrentamiento con la enfermedad, convertida en algo secundario, trascendida por el encuentro con los demás y la magia de las palabras.

L’événement La comédie de Picardie Insuline & Magnolia Hirson a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme