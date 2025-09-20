« LA COMÉDIE DES ESPRITS » VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE MONTAGNAC JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Montagnac
Place Emile Combes Montagnac Hérault
Début : 2025-09-20
2025-09-20
« Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.
En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux ! »
Artistes Joris Calegari, Léa Aghilone, Véronique Valéry, Jérome Dru, Noémie Salmeron
+ artistes surprises
Ecriture scénario: Jérome Dru
Conseillé pour les enfants à partir de 5 ans
Renseignements et réservations mairie Montagnac 04 67 49 86 88
Rendez-vous Place Emile Combes 34530 Montagnac .
Place Emile Combes Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 88
English :
« Come and experience the infectious joy of discovering an original heritage.
If you let yourself be carried away by the spirit of the place, a divine delirium may well seize you… and the invisible may leap out at you! »
German :
« Erleben Sie die ansteckende Freude, die die Entdeckung eines originellen Kulturerbes mit sich bringt.
Wenn Sie sich vom Geist des Ortes mitreißen lassen, könnte Sie ein göttliches Delirium packen … und das Unsichtbare in Ihre Augen springen! »
Italiano :
« Venite a provare la gioia contagiosa della scoperta di un patrimonio originale.
Se vi lasciate trasportare dallo spirito del luogo, potreste essere colti da un delirio divino e l’invisibile vi salterà addosso! »
Espanol :
« Venga y experimente la alegría contagiosa de descubrir un patrimonio original.
Si te dejas llevar por el espíritu del lugar, bien podría apoderarse de ti un delirio divino… ¡y lo invisible saltará a tu encuentro! »
