« LA COMÉDIE DES ESPRITS » VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE MONTAGNAC JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Montagnac

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

« Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.

En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux ! »

Artistes Joris Calegari, Léa Aghilone, Véronique Valéry, Jérome Dru, Noémie Salmeron

+ artistes surprises

Ecriture scénario: Jérome Dru

Conseillé pour les enfants à partir de 5 ans

Renseignements et réservations mairie Montagnac 04 67 49 86 88

Rendez-vous Place Emile Combes 34530 Montagnac .

Place Emile Combes Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 88

English :

« Come and experience the infectious joy of discovering an original heritage.

If you let yourself be carried away by the spirit of the place, a divine delirium may well seize you… and the invisible may leap out at you! »

German :

« Erleben Sie die ansteckende Freude, die die Entdeckung eines originellen Kulturerbes mit sich bringt.

Wenn Sie sich vom Geist des Ortes mitreißen lassen, könnte Sie ein göttliches Delirium packen … und das Unsichtbare in Ihre Augen springen! »

Italiano :

« Venite a provare la gioia contagiosa della scoperta di un patrimonio originale.

Se vi lasciate trasportare dallo spirito del luogo, potreste essere colti da un delirio divino e l’invisibile vi salterà addosso! »

Espanol :

« Venga y experimente la alegría contagiosa de descubrir un patrimonio original.

Si te dejas llevar por el espíritu del lugar, bien podría apoderarse de ti un delirio divino… ¡y lo invisible saltará a tu encuentro! »

