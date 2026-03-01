La comédie française au cinéma les femmes savantes

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Au contraire de sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, cherche à imposer le pédant Trissotin en raison de ses supposées lumières en sciences et en lettres…

Au contraire de sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, cherche à imposer le pédant Trissotin en raison de ses supposées lumières en sciences et en lettres… Comédie mise en scène par Emma Dante avec la troupe de la comédie française. 15 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Unlike her sister Armande, Henriette dreams of love and wishes to marry Clitandre. While her father, Chrysale, is in favor of this union, her mother, Philaminte, seeks to impose the pedantic Trissotin because of his supposed enlightenment in science and literature?

L’événement La comédie française au cinéma les femmes savantes Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-21 par OT 3CBO