La Comédie-Française : LES FEMMES SAVANTES, Le Sélect, Antony

La Comédie-Française : LES FEMMES SAVANTES Dimanche 1 mars, 15h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

LES FEMMES SAVANTES

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Théâtre Le Sélect La Comédie-Française : LES FEMMES SAVANTES