La Comédie-Française, une exception culturelle ? – Conférence par Martial POIRSON Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-16 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus ancien théâtre d’Europe encore en activité, la Comédie-Française associe de façon organique une troupe, un répertoire joué en alternance et un espace de création permanents dans un établissement marqué par son exceptionnelle pérennité. Son histoire se mêle intimement à celle des spectacles en France. Emblématique des relations privilégiées autant qu’ambivalentes entre théâtre et État-Nation, celle qu’on appelle la « Maison de Molière » –alors qu’elle naît sept ans après la mort de son « saint patron » – a toujours été investie d’une double vocation : identifier, à chaque époque, parfois avec retard, les innovations artistiques émergentes, tout en valorisant un patrimoine littéraire qui ne cesse de s’enrichir. Glorifiée comme le sanctuaire de la consécration, elle est parfois dénigrée pour cette même raison. Elle est longtemps appelée « Théâtre-Français », en référence à son rôle symbolique aussi bien pour la politique culturelle nationale que son rayonnement dans le monde. Elle offre ainsi un poste d’observation sans équivalent du rapport entre culture et pouvoir. Forte aujourd’hui de ces quatre-cent employés issus de plus de soixante-dix professions, elle permet une plongée unique dans un ensemble de cultures de métiers relevant de l’artisanat d’art : scénographie, décors, costumes, machinerie, régies, accessoires… Cette conférence retrace les grandes phases de l’histoire politique, administrative, juridique, artistique, technique, sociale et économique d’une institution très présente dans l’imaginaire culturel des français comme des étrangers. Ancien élève de l’ENS de Fontenay-Saint Cloud, agrégé, docteur en études théâtrales et littérature, Martial Poirson est professeur d’histoire culturelle et d’études théâtrales à l’Université Paris 8. Il a publié de nombreux livres sur l’histoire du théâtre et dirigé plus d’une trentaine d’ouvrages sur la littérature, le cinéma, l’économie politique ou les cultures populaires. Il est commissaire d’exposition, dramaturge, critique et essayiste.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

