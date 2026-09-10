La comédie musicale improvisée Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

La comédie musicale improvisée

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

NEW, c’est une troupe d’artistes kamikazes qui ne sait jamais ce qu’elle va jouer, chanter, dessiner tous les soirs ! Sa spécialité ? Composer et écrire en dire une comédie musicale 100% improvisée; grâce aux suggestions du public. NEW, ce sont 11 artistes qui créent en direct une comédie musicale de 1h30. Le public invente un titre, donne un lieu et des rebondissements à l’histoire. 4 comédiens -chanteurs créent les mélodies, les paroles et les personnages. 3 musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct. 1 dessinateur projette ses images et décors sur le fond de scène. Le maître de cérémonie orchestre le tout… avec VOUS ! Durée : 1h30 Tout public à partir de 7 ans.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

NEW is a troupe of daring artists who never know what they’ll be performing, singing, or drawing each night! Their specialty? Composing, writing, and performing a 100% improvised musical based on suggestions from the audience. NEW consists of 11 artists who create a 1-hour-and-30-minute musical live on stage. The audience comes up with a title, a setting, and plot twists for the story. Four actor-singers create the melodies, lyrics, and characters. Three musicians compose the songs and the show’s music live. One illustrator projects their images and sets onto the stage backdrop. The emcee orchestrates it all… with YOU! Running time: 1 hour and 30 minutes. Suitable for all ages 7 and up.

L’événement La comédie musicale improvisée Revin a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme