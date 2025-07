La comédie vagabonde Salle des fêtes Montauban-sur-l’Ouvèze

La comédie vagabonde Salle des fêtes Montauban-sur-l’Ouvèze dimanche 13 juillet 2025.

La comédie vagabonde

Salle des fêtes Hameau de Bagnols Montauban-sur-l’Ouvèze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Pour le week-end du 14 juillet 2025, la Commission culture municipale et L’association Projet Clochette vous proposent « La Comédie Vagabonde ». Spectacle, buvette et petite restauration maison !

.

Salle des fêtes Hameau de Bagnols Montauban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For the weekend of July 14, 2025, the municipal Culture Commission and the Projet Clochette association are bringing you « La Comédie Vagabonde ». Show, refreshments and home-made snacks!

German :

Für das Wochenende des 14. Juli 2025 bieten Ihnen der städtische Kulturausschuss und der Verein Projekt Tinkerbell: « La Comédie Vagabonde ». Aufführung, Getränkestand und kleine hausgemachte Speisen!

Italiano :

Per il fine settimana del 14 luglio 2025, la Commissione Cultura del Comune e l’associazione Projet Clochette vi propongono « La Comédie Vagabonde ». Spettacolo, rinfresco e merenda fatta in casa!

Espanol :

Para el fin de semana del 14 de julio de 2025, el Comité Municipal de Cultura y la asociación Projet Clochette le proponen « La Comédie Vagabonde ». ¡Espectáculo, refrescos y aperitivos caseros!

L’événement La comédie vagabonde Montauban-sur-l’Ouvèze a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale