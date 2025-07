LA COMIC – ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme

LA COMIC – ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme samedi 13 septembre 2025 .

LA COMIC Début : 2025-09-13 à 20:30. Tarif : – euros.

« Venez assister à la naissance d’une grande et belle aventure !Une nouvelle troupe d’improvisation débarque à Rouen : la COMIC Et avant de fouler la scène du théâtre à l’Ouest, le match de présentation va se jouer à l’espace Beaumarchais de Maromme !La COMIC c’est en quelques sortes la petite fille de La Gifle (qui prend un peu de repos).Vous allez forcément reconnaître de nombreux visages et de nombreux talents qui ont continué l’aventure mais sous un autre nom, une toute nouvelle identité.Le principe de la soirée reste le même : un match d’improvisation. Née à Montréal en 1977, cette discipline théâtrale allie le sport et le théâtre. Mondialement connue, cette discipline théâtrale originale séduit par sa rapidité et sa spontanéité.Ce qui est aussi très impressionnant, c’est le bouquet de différents styles de scènes, d’époques et de références au sein d’un même match. A chaque nouvelle improvisation, l’arbitre impose un thème et des contraintes de jeu.Les comédiens ne disposent que de 20 secondes pour mettre en oeuvre une scène complète et au terme du temps alloué par l’arbitre, c’est au public de juger laquelle des équipes a été la meilleure.Rien n’est préparé, tout se passe sous vos yeux ébahis. Alors foncez vite, réservez vos places pour partager avec nous cette soirée de folie !! »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE BEAUMARCHAIS 13 RUE DE LA REPUBLIQUE – 76150 Maromme 76