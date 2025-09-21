La Commanderie des Templiers de Chamberaud Chamberaud
À l’occasion des journées du patrimoine découverte des Templiers et de la Commanderie de Chamberaud suivie d’une visite guidée de l’église St Blaise. .
Église Chamberaud 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 28 36 08
