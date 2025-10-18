La Communauté d’Agglo Lens-Liévin Répare ! (avec 4 repair cafés de la CALL) Salle Liévin Liévin

accès libre

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Salle Liévin 35 rue Chanzy, Lievin Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.72.88.66.67 »}]

Les repair cafés de Bully-les-Mines, de Lens, de Liévin et l’asso Les Amis de Mandela se regroupent pour vous aider à réparer vos objets à la salle Hubert à Liévin réparation repaircafé petitélectro