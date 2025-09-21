La commune de Dieuze ouvre ses portes! Mairie Dieuze

La commune de Dieuze ouvre ses portes! Mairie Dieuze dimanche 21 septembre 2025.

La commune de Dieuze ouvre ses portes! Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Mairie Moselle

Contact : Commune de Dieuze – 03 87 86 92 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

La commune de Dieuze propose une exposition consacrée à l’architecture dieuzoise, ainsi qu’une présentation d’œuvres d’artistes contemporains proposée par l’association Plus Vite.

Vous pourrez également flâner dans l’Allée des Femmes Célèbres, située devant la mairie, où des explications seront données ponctuellement pour mettre en lumière ces figures inspirantes.

Mairie 12 place de l’Hôtel de Ville, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 0387869422 https://www.dieuze.fr/ https://www.facebook.com/communededieuze Historiquement et culturellement ancrée en Lorraine, la commune fut un ancien chef-lieu de district et de canton.

Ville d’origine de plusieurs personnages célèbres, dont quatre académiciens, Dieuze possède un passé prestigieux, marqué notamment par l’exploitation des salines. Le développement de la ville est étroitement lié aux sources salées. Ce patrimoine se dévoile au fil de la visite de lieux emblématiques tels que le site des Salines royales et sa fresque sur le thème du sel, le parc de la Sculpture ou encore la nécropole, située à proximité de la promenade du canal. Parkings à proximité, site accessible aux personnes à mobilité réduite.

La commune de Dieuze propose une exposition consacrée à l’architecture dieuzoise, ainsi qu’une présentation d’œuvres d’artistes contemporains proposée par l’association Plus Vite.

© Dieuze