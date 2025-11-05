La communication Homme-Femme LAEP le Millepattes Vesoul

La communication Homme-Femme

LAEP le Millepattes 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-11-05 18:30:00

fin : 2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

Animée par une professionnelle, la pause entre parents permet d’échanger sur des sujet du quotidien familiale ! .

LAEP le Millepattes 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47

