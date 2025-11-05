La communication Homme-Femme LAEP le Millepattes Vesoul
La communication Homme-Femme LAEP le Millepattes Vesoul mercredi 5 novembre 2025.
La communication Homme-Femme
LAEP le Millepattes 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône
Début : 2025-11-05 18:30:00
fin : 2025-11-05 20:30:00
Animée par une professionnelle, la pause entre parents permet d’échanger sur des sujet du quotidien familiale ! .
LAEP le Millepattes 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47
