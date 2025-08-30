LA COMPAGNIE CRÉOLE FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne
LA COMPAGNIE CRÉOLE FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne samedi 30 août 2025.
LA COMPAGNIE CRÉOLE FERIA DE CARCASSONNE 2025
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 21:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Pour la Feria de Carcassonne, préparez-vous à une explosion de joie et de rythmes ensoleillés avec La Compagnie Créole, ambassadeurs incontournables de la musique antillaise depuis plus de 40 ans !
Depuis 1976, La Compagnie Créole fait danser le monde avec ses tubes cultes comme C’est bon pour le moral et Le bal masqué . Entre cumbia, gospel et musiques antillaises, ils propagent une joie contagieuse sur toutes les scènes, de la France au Canada. Malgré la disparition de José, le groupe poursuit sa belle aventure, prêt à enflammer la scène de la Feria avec ses rythmes festifs et son énergie unique.
.
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
For the Feria de Carcassonne, get ready for an explosion of joy and sunny rhythms with La Compagnie Créole, the leading ambassadors of West Indian music for over 40 years!
Since 1976, La Compagnie Créole has been making the world dance with cult hits such as « C’est bon pour le moral » and « Le bal masqué ». A mix of cumbia, gospel and West Indian music, they spread their infectious joy on stages from France to Canada. Despite José?s death, the group continues its adventure, ready to set the Feria stage ablaze with its festive rhythms and unique energy.
German :
Bereiten Sie sich für die Feria de Carcassonne auf eine Explosion der Freude und sonnigen Rhythmen mit La Compagnie Créole vor, die seit über 40 Jahren unumgängliche Botschafter der karibischen Musik sind!
Seit 1976 bringt La Compagnie Créole die Welt mit ihren Kulthits wie « C?est bon pour le moral » und « Le bal masqué » zum Tanzen. Zwischen Cumbia, Gospel und karibischer Musik verbreiten sie auf allen Bühnen, von Frankreich bis Kanada, eine ansteckende Freude. Trotz des Todes von José setzt die Gruppe ihr schönes Abenteuer fort, bereit, die Bühne der Feria mit ihren festlichen Rhythmen und ihrer einzigartigen Energie zu entzünden.
Italiano :
Per la Feria de Carcassonne, preparatevi a un’esplosione di gioia e di ritmi solari con La Compagnie Créole, i principali ambasciatori della musica delle Indie Occidentali da oltre 40 anni!
Dal 1976, La Compagnie Créole fa ballare il mondo con successi di culto come « C’est bon pour le moral » e « Le bal masqué ». Con il loro mix di cumbia, gospel e musica delle Indie Occidentali, diffondono la loro gioia contagiosa sui palchi dalla Francia al Canada. Nonostante la morte di José, il gruppo continua la sua grande avventura, pronto a infiammare il palco della Feria con i suoi ritmi festosi e la sua energia unica.
Espanol :
Para la Feria de Carcasona, prepárese para una explosión de alegría y ritmos bañados por el sol con La Compagnie Créole, ¡los principales embajadores de la música antillana desde hace más de 40 años!
Desde 1976, La Compagnie Créole hace bailar al mundo entero con éxitos de culto como « C’est bon pour le moral » y « Le bal masqué ». Con su mezcla de cumbia, gospel y música antillana, esparcen su contagiosa alegría por escenarios de Francia a Canadá. A pesar de la muerte de José, el grupo continúa su gran aventura, dispuesto a incendiar el escenario de la Feria con sus ritmos festivos y su energía única.
L’événement LA COMPAGNIE CRÉOLE FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-22 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne