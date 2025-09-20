La Compagnie DCA / Philippe Decouflé ouvre ses portes : projections de films ! La Chaufferie Saint-Denis

La Compagnie DCA / Philippe Decouflé ouvre ses portes : projections de films ! La Chaufferie Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

La Compagnie DCA / Philippe Decouflé ouvre ses portes : projections de films ! Samedi 20 septembre, 17h00 La Chaufferie Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles

L’ouverture de La Chaufferie le samedi 20 septembre durant les Journées européennes du patrimoine sera l’occasion pour le public francilien de découvrir cet espace artistique atypique, lieu de création de la Compagnie DCA, dirigée par le chorégraphe Philippe Decouflé.

Pour cette occasion, un atelier de danse sera mené par deux danseur.euse.s de la compagnie, reprenant le thème et l’ambiance du spectacle Entre-Temps, en tournée à La Villette en octobre. L’atelier sera suivi de projections de films et d’extraits vidéos du travail de la Compagnie DCA – Philippe Decouflé. Plusieurs temps de visite des lieux seront aussi prévus.

Atelier danse > 14h-16h30

Projections > 17h-18h

La Chaufferie 10 bis rue Maurice-Thorez 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Delaunay – Belleville – Semard Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 13 05 06 https://www.cie-dca.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRgqWSlrUyIL-QHVSs7zWjqWjqeKaUSRdCUcaKD3iqzb7LlQ/viewform?usp=header »}] La Chaufferie est le lieu de création de la Compagnie DCA-Philippe Decouflé depuis 1993.

Portée par la compagnie, la réhabilitation de cette ancienne centrale de chauffage urbain de la Ville de Saint-Denis a été faite de 1994 à 1999.

Compagnie DCA