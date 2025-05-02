La Compagnie de Bouteville Visite conviviale Bouteville

1 Rue Montmorency Bouteville Charente

Tarif : 22.5 – 22.5 – 24 EUR

Début : Vendredi 2025-05-02

fin : 2025-10-14

2025-05-02 2025-09-03 2025-10-15

La Compagnie de Bouteville mixe culture et saveurs lors d’une visite découverte mêlant histoire et gastronomie au cœur du territoire de la Grande Champagne

.

1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 contact@bouteville.com

English : Convivial visit Compagnie de Bouteville

La Compagnie de Bouteville combines culture and tastes during a visit of the castle and its company of artisanal French balsamic in Bouteville, Charente.

German :

Die Compagnie de Bouteville verbindet Kultur und Geschmack auf einer Entdeckungstour, die Geschichte und Gastronomie im Herzen der Grande Champagne vereint

Italiano :

La Compagnie de Bouteville unisce cultura e sapori in un tour alla scoperta di storia e gastronomia nel cuore della regione della Grande Champagne

Espanol :

El Bálsamo de Bouteville es un balsámico francés artesanal elaborado con mosto de uva Ugni Blanc, en Bouteville, Charente.

