La Compagnie de Bouteville Visite conviviale

1 Rue Montmorency Bouteville Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-01

La Compagnie de Bouteville mixe culture et saveurs lors d’une visite conviviale mêlant secret de fabrication et gastronomie au cœur du territoire de la Grande Champagne

.

1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 carole.brachet@bouteville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Convivial visit Compagnie de Bouteville

The Compagnie de Bouteville combines culture and flavors during a food pairing visit combining manufacturing secrets and gastronomy in the heart of the Grande Champagne region.

L’événement La Compagnie de Bouteville Visite conviviale Bouteville a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Cognac