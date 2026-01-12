La Compagnie de Bouteville Visite conviviale Bouteville
1 Rue Montmorency Bouteville Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : Samedi 2026-04-01
fin : 2026-03-31
2026-04-01 2026-10-01
La Compagnie de Bouteville mixe culture et saveurs lors d’une visite conviviale mêlant secret de fabrication et gastronomie au cœur du territoire de la Grande Champagne
1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 carole.brachet@bouteville.com
English : Convivial visit Compagnie de Bouteville
The Compagnie de Bouteville combines culture and flavors during a food pairing visit combining manufacturing secrets and gastronomy in the heart of the Grande Champagne region.
