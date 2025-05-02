La Compagnie de Bouteville Visite découverte Bouteville

1 Rue Montmorency Bouteville Charente

Tarif : 9.9 – 9.9 – 11 EUR

Début : Samedi 2025-05-02 09:00:00

fin : 2025-04-30 17:00:00

2025-05-02 2025-09-03 2025-10-15

La Compagnie de Bouteville mixe culture et saveurs lors d’une visite extérieure du château combinée avec découverte de la fabrique de son balsamique français artisanal fabriqué à base de moût de raisin de cépage Ugni Blanc, à Bouteville en Charente.

1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 contact@bouteville.com

English : Discovery tour Compagnie de Bouteville

La Compagnie de Bouteville combines culture and tastes during a visit of the castle and its company of artisanal French balsamic in Bouteville, Charente.

German :

Die Compagnie de Bouteville verbindet Kultur und Geschmack bei einer Außenbesichtigung des Schlosses in Kombination mit der Entdeckung der Fabrik ihres handwerklich hergestellten französischen Balsamicos, der aus Traubenmost der Rebsorte Ugni Blanc in Bouteville in der Charente hergestellt wird.

Italiano :

La Compagnie de Bouteville unisce cultura e gusto in un tour all’aperto del castello, abbinato a una visita alla fabbrica che produce il tradizionale balsamico francese, ottenuto da mosto d’uva Ugni Blanc, a Bouteville nella Charente.

Espanol :

El Bálsamo de Bouteville es un balsámico francés artesanal elaborado con mosto de uva Ugni Blanc, en Bouteville, Charente.

