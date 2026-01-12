La Compagnie de Bouteville Visite découverte Bouteville

La Compagnie de Bouteville Visite découverte

1 Rue Montmorency Bouteville Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-01

La Compagnie de Bouteville mixe culture et saveurs lors d’une visite extérieure sur l’histoire du village de Bouteville combinée avec découverte de la fabrique de son balsamique français artisanal fabriqué au coeur du 1er cru de Cognac.

1 Rue Montmorency Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 92 76 carole.brachet@bouteville.com

English : Discovery tour Compagnie de Bouteville

The Compagnie de Bouteville combines culture and flavors during an outdoor visit on the history of the village of Bouteville combined with discovery of the factory of its artisanal French balsamic vinegar made in the heart of the 1er cru of Cognac.

