La Compagnie de théâtre des Masques, des Voix Nilvange

Compagnie de théâtre Des Masques, des Voix

Présente

1- Bataille au sommet de Roland Topor

avec Sylvain Knecht, Pierre Schott et Sandrine Villemin

Mise en scène Guy Didier

Une corniche inaccessible à flanc de montagne aménagée en terrasse de café. Dans ce décor insolite un étrange personnage en smoking semble attendre quelqu’un… Dans cette courte pièce, Roland Topor mêle le fantastique au quotidien pour le plus grand plaisir du spectateur.

2- Les Cent Pas de Jean Michel Ribes

avec Sandrine Villemin, Moïse Dikondo, Pierre Villemin

Mise en scène Sandrine Villemin

Un couple dort profondément dans le grand lit de sa chambre à coucher. Au beau milieu de la nuit, la femme, Marie Gisèle, sursaute et réveille son mari, Georges. Elle a entendu des bruits suspects. L’inquiétude nocturne se transforme vite en une scène de ménage cocasse et pleine de rebondissements.Tout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

Des Masques, des Voix theater company

Presenting

1- Bataille au sommet by Roland Topor

with Sylvain Knecht, Pierre Schott and Sandrine Villemin

Directed by Guy Didier

An inaccessible ledge on a mountainside is transformed into a café terrace. In this unusual setting, a strange figure in a tuxedo seems to be waiting for someone? In this short play, Roland Topor mixes the fantastic with the everyday, much to the delight of the spectator.

2- Les Cent Pas by Jean Michel Ribes

with Sandrine Villemin, Moïse Dikondo, Pierre Villemin

Directed by Sandrine Villemin

A couple are fast asleep in their large bedroom bed. In the middle of the night, the wife, Marie Gisèle, jumps up and wakes her husband, Georges. She has heard suspicious noises. The night?s worries soon turn into a comical household scene full of twists and turns.

