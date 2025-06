La compagnie des objets perdus Naillat 4 juillet 2025 19:00

Creuse

La compagnie des objets perdus 14 LE MONTEIL Naillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-25

2025-08-02

2025-08-19

La compagnie des objets perdus ( Jéranium et Man’hu) proposent des performance , spectacles…qui peuvent ravir petits et grands

Au programme

4/07 l’otrson orchestre de ressourcerie sonore

25/07: le zig band lecture, poésie sonore, musique improvisée

02/08: les mécanographes- performance graphique et sonore

19/08: les 2 de la spontanée et les objets perdus clowns et machines .

14 LE MONTEIL

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97 man.hu@orange.fr

English : La compagnie des objets perdus

German : La compagnie des objets perdus

Italiano :

Espanol : La compagnie des objets perdus

L’événement La compagnie des objets perdus Naillat a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Pays Dunois