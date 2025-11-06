La compagnie des spectres Théâtre de L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence

La compagnie des spectres Théâtre de L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence jeudi 6 novembre 2025.

La compagnie des spectres

Du jeudi 6 au vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h.

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 20h.

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h.

Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 20h.

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h. Théâtre de L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Rose et sa fille Louisiane vivent aujourd’hui recluses dans une cité de banlieue. Un huissier se présente pour procéder à un inventaire avant expulsion. Mais la vie de Rose s’est arrêtée en 1943, lorsque son frère fut assassiné par la milice .

Pour elle, l’huissier est l’envoyé de Darnand et du Maréchal Putain … Ce récit exubérant, subversif, effrayant, comique est celui de la transmission, de mère à fille, d’une révolte à travers la folie.



Le Maquis explore depuis longtemps la relation entre théâtre et littérature (Doublures, Le Chevalier Inexistant…) en recherchant dans le texte brut les ressorts spectaculaires. Ici, l’actrice, dans un jeu dangereux d’équilibriste, n’est jamais tout à fait dans l’incarnation des personnages, ni dans la distance d’une conteuse, elle est elle-même le texte, offrant une performance d’un genre nouveau qui n’a pas de nom scriptodrame conviendrait peut-être. .

Théâtre de L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 94 38 theatre.louvreboite@gmail.com

English :

Rose and her daughter Louisiane have become recluses in a suburban housing estate. A bailiff arrives to carry out an inventory prior to eviction. But Rose?s life came to an end in 1943, when her brother was murdered by the militia.

German :

Rose und ihre Tochter Louisiane leben heute zurückgezogen in einer Vorstadtsiedlung. Ein Gerichtsvollzieher taucht auf, um vor der Zwangsräumung eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Doch Roses Leben endete 1943, als ihr Bruder von der Miliz ermordet wurde.

Italiano :

Rose e sua figlia Louisiane vivono in isolamento in un complesso residenziale in periferia. Un ufficiale giudiziario si presenta per fare l’inventario prima dello sfratto. Ma la vita di Rose è finita nel 1943, quando suo fratello è stato assassinato dalla milizia.

Espanol :

Rose y su hija Louisiane viven recluidas en una urbanización de las afueras. Un alguacil se presenta para realizar un inventario previo al desalojo. Pero la vida de Rose terminó en 1943, cuando su hermano fue asesinado por la milicia.

