Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Laissez-vous emporter par une soirée jazz envoûtante avec la Compagnie du Swing ! Entrée libre pour tous, ambiance conviviale garantie. Une buvette sera disponible sur place pour vous rafraîchir tout au long de la soirée. Venez nombreux profiter de la musique live et du charme du swing ! .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67

English :

Jazz evening with the Compagnie du Swing! Free entry, warm atmosphere and refreshments on site. Come and vibrate to the rhythm of swing!

German :

Jazzabend mit der Compagnie du Swing! Freier Eintritt, herzliche Atmosphäre und Getränke vor Ort. Kommen Sie und schwingen Sie im Rhythmus des Swing!

Italiano :

Serata jazz con la Compagnie du Swing! Ingresso libero, atmosfera accogliente e rinfresco in loco. Venite a vibrare al ritmo dello swing!

Espanol :

Velada de jazz con la Compagnie du Swing Entrada gratuita, ambiente cálido y refrescos in situ. ¡Venga a vibrar al ritmo del swing!

L'événement LA COMPAGNIE DU SWING BASSAN Bassan a été mis à jour le 2025-06-13