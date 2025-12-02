La compagnie La Structure présente La dernière séance La fabrique à paroles Paimpol

La compagnie La Structure présente La dernière séance

La fabrique à paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02 19:45:00

2025-12-02

Le titre Dernière Séance fait référence à l’émission de télévision La dernière séance , émission mythique présentée par Eddy Mitchell qui officia sur le petit écran pendant trente ans. Les comédiennes et le musicien rejoueront des scènes de film que le public devra retrouver. Une performance en forme de blind-test présentée par une Madame Loyal haute en couleur qui ponctuera l’ émission d’anecdotes de tournage, d’histoires d’acteurs et d’actrices, de connaissances cinématographiques. Avec Lise Ardaillon, Joanna Demarigny, Karen Fichelson et Julien Hannique. Une création de la Cie La Structure. Avec le soutien de L’image qui Parle (Paimpol), de la Générale (Paris) et du Conseil départemental des Côtes d’Armor. Tout public. .

La fabrique à paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

