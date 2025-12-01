La Compagnie Métropole présente son cirque de Noël Parc de Treffendel Treffendel

La Compagnie Métropole présente son cirque de Noël

Parc de Treffendel Lieu-dit Le Gué Charet Treffendel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-30

Le Cirque Métropole propose son spectacle Le Cirque de Noël au sein du Parc de Tréffendel du 13 au 30 décembre !

Le Spectacle de Noël regroupe des numéros visuels, sans animaux, acrobates, jongleurs, magiciens, quick-change, laser man, houla hopp, icariens, mâts chinois…sans oublier les clowns !

Retrouvez les artistes de la Compagnie Métropole durant les vacances de Noël. La Compagnie a multiplié ses efforts pour offrir au public une synthèse harmonieuse d’un spectacle où le choix artistique séduit pas sont élégance, sa touche de fraîcheur et une prestation d’excellence associant le traditionnel et la création.

Les numéros s’enchaînent pour la plus grande joie du public. Un spectacle à voir en famille !

Réservation en ligne possible / Ouverture des guichets 1h avant chaque représentation .

+33 6 07 58 78 96

