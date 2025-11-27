La compagnie NuméroDix – Le voyage de Charlie Le Bacchus Rennes 25 janvier et 1 février 2026 Tarifs : 12€ et 8€

L’ A-VEN-TU-RE ! Voilà ce dont Charlie rêve depuis toujours, nuit et jour !

Explorer, voyager, rencontrer… Et aujourd’hui tout devient possible puisque Charlie fête son anniversaire ! Au cours de cette folle aventure remplie de rires, Charlie va rencontrer des personnages aussi loufoques qu’attachants qui lui permettront de découvrir l’amitié, l’entraide, la bienveillance, la confiance en l’autre et la confiance en soi. Charlie parviendra-t- elle à découvrir qui elle est vraiment et à accomplir son souhait le plus cher : devenir une Exploratrice ?

Le Voyage de Charlie, une grande épopée cyclo’sophique où le rêve de devenir soi prend sens au gré de tableaux musicaux et dansés remplis d’espièglerie et de poésie. En route Charlie, et n’oublie pas : sois toi-même, on n’a qu’une vie !

**Spectacle à partir de 3 ans**

[https://youtu.be/KE6N5VpQeoM](https://youtu.be/KE6N5VpQeoM)

02.99.78.39.93 http://www.le-bacchus.com

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine